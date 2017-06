Inter, per Pioli ennesimo 'flop' contro una big: la conferma ora è quasi impossibile

La vittoria sfumata al 97' nel derby allontana Pioli dall'Inter. Il tecnico nerazzurro è finito nel mirino per la gestione del doppio vantaggio e soprattutto dei cambi. Le sostituzioni di Candreva, Joao Mario e Perisic (migliori in campo) hanno suscitato perplessità così come l'atteggiamento tattico: il baricentro eccessivamente basso ha di fatto spianato la strada all'assalto finale del Milan. Con queste premesse la conferma per la prossima stagione è difficile anche perché negli scontri diretti con le big del campionato il bilancio non è positivo.



Sono arrivate le sconfitte contro Juventus, Roma e Napoli, i due pareggi nelle stracittadine e i successi interni con Lazio e Fiorentina. Pioli ha mancato il salto di qualità nei momenti clou e dopo il roboante 7-1 all'Atalanta lo score è di 2 miseri punti in 4 partite. Svanito il sogno Champions l'Inter si è sciolta 'abbandonando' il proprio allenatore: la mancata qualificazione alla prossima Europa League rappresenterebbe senza ombra di dubbio un fallimento ma anche il sesto posto finale potrebbe non bastare. Il calendario non aiuta: l'Inter è attesa dalle sfide con Fiorentina e Napoli: due partite davvero da brividi.



Normale quindi che tornino forti le voci riguardanti Conte e Simeone e in panchina. Portare il tecnico del Chelsea a Milano appare un'impresa, mentre sembra quantomeno più agevole fare un tentativo per il Cholo, che conosce l'ambiente Inter e potrebbe accettare di tornare, da allenatore. Da non dimenticare poi le piste Spalletti e Jardim. Insomma, è cominciato un nuovo casting...