Inter peggiore della storia: 8 partite di fila senza vittorie

La peggiore Inter della storia: sembrava impossibile dopo il 7-1 all'Atalanta e invece proprio dopo quella partita i nerazzurri sono entrati in un incubo senza fine. Pareggiando a Torino (e fin lì ci può stare) prima della sosta, poi crollando con 6 sconfitte nelle ultime 7 partite. In tutto sono 8 gare consecutive senza vincere: mai l'Inter aveva infilato una serie così negativa, tranne nel 1947-48, quando arrivarono però 5 sconfitte e tre pari, un punto in più, dunque, rispetto a oggi, e nel 19891-82 quando i punti furono 5.



L'ultima volta che i nerazzurri hanno ottenuto i tre punti risale ormai a oltre due mesi fa: era il 12 marzo. L'esonero di Pioli, arrivato per "responsabilizzare i giocatori", stando alle parole di Ausilio, non è servito a nulla: col Sassuolo è arrivato un altro k.o. e la reazione dopo il gol di Eder, nemmeno troppo veemente a dire il vero, non basta a salvare la squadra.



La Nord ha contestato duramente tutti, tranne Pioli: "società di comparse" con i proprietari accusati di essere assenti, "giocatori indegni". Gabigol unico applaudito: quando è entrato ha persino provato ad aizzare la folla. Un gesto spontaneo in un ambiente surreale. Ma né lui, né il quarto cambio di allenatore (Mancini-De Boer, De Boer-Vecchi, Vecchi-Pioli, Pioli-Vecchi) hanno fermato l'emorragia.



LA STRISCIA NEGATIVA: Torino-Inter 2-2; Inter-Sampdoria 1-2; Crotone-Inter 2-1; Inter-Milan 2-2; Fiorentina-Inter 5-4; Inter-Napoli 0-1; Genoa-Inter 1-0, Inter-Sassuolo 1-2.