Inter, partenza da scudetto con la miglior difesa

Vincente, ma brutta. Oppure brutta, ma vincente. Dipende dai punti di vista, ma in attesa di altri esami più tosti, per l'Inter di Spalletti parlano i numeri. 6 vittorie e 1 pareggio, 19 punti nelle prime 7 come non capitava dalla stagione 2002-03, aggancio alla Juve al secondo posto e miglior difesa con 3 reti subite. Certo, anche a Benevento contro l’unica squadra a 0 punti, l’Inter fa fare bella figura agli avversari, due pali e un gol per una clamorosa rimonta da 0-2 a 2-2 sfiorata, ma alla fine ha ragione sempre lui, Spalletti, e l’Inter è a -2 dal Napoli capolista, lassù, dove si respira aria buona.



Una partenza da scudetto, e se l’Inter è lassù giocando male e vince ancora senza i gol di Icardi chissà dove potrà arrivare quando l’argentino e i nerazzurri si scateneranno. Intanto, dopo D’Ambrosio col Genoa, a Benevento spunta un nuovo eroe di giornata. Un Brozovic tornato epic, doppietta in 3 minuti per la gioia di Spalletti che nelle ultime settimane lo ha preferito a Joao Mario e Borja Valero nel ruolo di trequartista. Anche lui, come tutta l’Inter, deve trovare la continuità, per evitare di soffrire anche in giornate che sembrano tranquille. Tutto fuorché banali le prossime due partite che attendono Spalletti dopo la sosta: derby e trasferta a Napoli. In 7 giorni si capirà se questa Inter è lassù soltanto di passaggio.