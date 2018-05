Inter, parla de Vrij: "Non vedo l'ora di iniziare"

Stefan de Vrij parla per la prima volta da nuovo giocatore dell'Inter: "Ho firmato un contratto di cinque anni con i nerazzurri. Non vedo l'ora di iniziare" le dichiarazioni al giornale olandese Algemen Dagblad. Poche parole ma significative che arrivano oltre una settimana dopo Lazio-Inter, in cui de Vrij era finito nel vortice delle polemiche per aver causato il calcio di rigore sul futuro compagno Icardi.



Il difensore olandese, 26 anni, arriva a parametro zero dopo quattro stagioni e 118 presenze con la maglia biancoceleste.