Inter, parla Ausilio: "Fiducia a de Boer, Berardi interessa ancora"

Prima di Roma-Inter, Piero Ausilio parla del mercato che è stato, poteva essere e sarà: "Non abbiamo mai pensato di cedere Icardi, Joao Mario-Candreva trattative difficili, Berardi ci piace ancora". Il ds nerazzurro parte dal capitano argentino: "Non è mai neppure iniziata una trattativa. Il nostro capitano ed è uno dei migliori attaccanti a livello mondiale - le parole al Corriere dello Sport -. Ha un accordo in scadenza nel 2019 e solo un folle non avrebbe pensato di creare i presupposti per chiudere rapidamente una situazione così delicata".



Su Frank de Boer, Ausilio racconta anche un retroscena relativo a Mancini: "Non c’era nessuna volontà di chiudere prima il rapporto con Roberto, stavamo parlando di rinnovo. La separazione è stata una sorpresa anche se nel calcio queste cose possono succedere. Dopo abbiamo deciso di puntare su de Boer, l’unico allenatore contattato. Frank è uno determinato e caparbio e non è mai stato in discussione".



Sul mercato appena terminato: "Trattare con lo Sporting Lisbona per Joao Mario non è stato semplice ma anche con Lotito per Candreva. Vicini a uno tra Lichtsteiner, Darmian e Criscito? Non uno, diciamo mezzo...". Per gennaio invece solo colpi "sensati": "Abbiamo intrapreso un progetto incentrato sulla qualità, se ci saranno acquisti saranno per regalarci un valore aggiunto". Poi, sugli obiettivi futuri non trattiene una frecciata alla Juventus: "Berardi non è sfumato perché di fatto non è mai partita la trattativa, ma è un giocatore di cui sono calcisticamente innamorato. Se in futuro chiamerò il Sassuolo? Vediamo… Sperando che nessuno si offenda...".



Infine, in vista del posticipo, i tanti recenti intrecci di mercato tra Roma e Inter: "I giallorossi ci avevano già chiesto Juan Jesus a gennaio ma non volevamo rafforzare una concorrente diretta, in estate c'è stata una nuova richiesta e abbiamo trovato l'accordo. Nainggolan ci piaceva, prima che la Roma lo riscattasse qualcuno ci ha fatto credere di poter entrare nella trattativa ma poi abbiamo desistito. Perotti lo abbiamo cercato nell'estate 2015, il Genoa disse no e allora abbiamo preso Ljajic".