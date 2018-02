Inter, Padelli: "La Champions un dovere, Handanovic miglior portiere in serie A"

In questa stagione una sola presenza (in coppa Italia) per Daniele Padelli che però rimane motivato: "Quando si gioca poco devi lavorare maggiormente in settimana, il calcio ti dà tanto anche in un solo momento: la maglia dell'Inter va onorata tutti i giorni".



Nell'intervista esclusiva a Premium Sport, il secondo portiere nerazzurro parla del momento della squadra: "I tre punti portano sempre entusiasmo, sappiamo che questo periodo della stagione è decisivo. Siamo aggrappati al nostro obiettivo che è entrare in Champions e abbiamo il dovere di raggiungerlo per la storia dell'Inter". Padelli spiega così la flessione di dicembre e gennaio: "La serie A è lunga e logorante, bisogna sempre essere al 100%: a volte ti va tutto bene, a volte tutto male".



In ogni caso, nessun problema nel gruppo: "Sono dell'idea che i panni sporchi vadano lavati in casa ma io non ho visto ciò che è stato detto. Forse qualcuno da fuori ne sa più di noi... comunque non abbiamo tempo né voglia di stare dietro a voci del genere, magari come ha detto Spalletti a qualcuno conviene mettere in giro queste voci per minare la tranquillità dello spogliatoio".



Infine, una classifica dei portiere più bravi in serie A: "Handanovic è un passo avanti a tutti, ne sono convinto. Poi ci sono Alisson e Szczesny, di Buffon non devo certo parlare io. Mi piace anche Gomis".