Inter, Oriali vicinissimo al ritorno: in settimana incontra Zhang

Mentre la squadra prepara la difficile sfida con il Napoli nel ritiro bunker della Pinetina, l'Inter lavora anche a livello societario per riportare in nerazzurro una figura storicamente legata al Biscione come Lele Oriali. L'attuale team manager della Nazionale nei giorni scorsi è stato in costante contatto telefonico con il ds Ausilio e in settimana dovrebbe incontrare Zhang Jindong, che arriverà a Milano per assistere alla sfida contro i partenopei.

Il nome di Oriali fa subito venire in mente Antonio Conte, con cui ha lavorato con successo per due anni in Nazionale, ma il suo ritorno sarà slegato da un eventuale arrivo in panchina del tecnico del Chelsea (che però potrebbe essere tentato visto che ha confidato a Pio e Amedeo che gli manca l'Italia).

Oriali, che dovrà mettere fine al suo incarico con l’Italia, avrà un ruolo molto simile a quello avuto con gli azzurri: un team manager a 360 gradi che sarà vicino ai giocatori e fungerà da collante tra loro e la società. Una figura interista, di esperienza e di carisma per riportare l'Inter in alto.