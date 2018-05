Inter, ombre sul futuro di Icardi: "Valuteremo"

Questa volta non ha finito la partita in lacrime come con la Juventus, ma letteralmente al tappeto. Mauro Icardi ko sul prato di San Siro è l’immagine perfetta dell’Inter sull’orlo del baratro, sconfitta in quella che avrebbe dovuto essere una serata di festa, cominciata con mogli e figli per salutare e ringraziare San Siro e i quasi 70 mila presenti al Meazza, e terminata al tappeto, faccia sull’erba, finiti da un Sassuolo che fin dall’inizio ha voluto dimostrare di non essere la vittima sacrificale di nessuno.

Mauro Icardi che aveva già fatto stampare le maglie con il 100, sicuro anche lui di timbrare il cartellino per mettere pressione alla Lazio, insieme ai compagni ha sbattuto per tutta la partita su Consigli, una vera e propria kriptonite per lui: come all’andata (in cui aveva anche sbagliato un rigore) è andato in bianco, e quando non l’ha fermato il portiere del Sassuolo, ci ha pensato il Var a sancire il fallimento dell’Inter e di Icardi nella serata più importante per cercare quella Champions League che non vede l’ora di giocare per la prima volta.

La rabbia e la delusione per la sconfitta più dolorosa a fine partita hanno fatto anche ammettere per la prima volta al capitano interista di non essere sicuro di restare in nerazzurro: "La Champions è la fissazione con cui inizio ogni stagione. Restare anche senza? Ne parlerò con la società a fine stagione, dobbiamo valutare se sia un bene per la squadra, io voglio sempre il bene del club".

Quel "per il bene del club", fa capire come sia complicata la situazione dell’inter, che soprattutto senza Champions dovrà per forza di cose sacrificare qualcuno e cedere Icardi sarebbe forse la strada più semplice per sistemare tutto, ecco spiegato il significato delle parole di Maurito alla fine di una serata maledetta.