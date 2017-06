Inter, niente castigo: Zhang abbraccia Pioli, due giorni di riposo

La crisi dell'Inter sembra senza fine: due pareggi e tre sconfitte nelle ultime 5 partite hanno fatto sprofondare la squadra di Pioli al settimo posto, con l'Europa League che si allontana sempre di più. Dovesse fallire l'obiettivo stagionale, difficilmente il tecnico nerazzurro sarà confermato in panchina per la prossima stagione. Il capolinea è vicino, insomma, ma intanto il club ha scelto la linea morbida.



Nessun castigo, infatti, per i nerazzurri: i due giorni di riposo previsti sono stati confermati anche dopo la disfatta di Firenze. La squadra si ritroverà ad Appiano Gentile martedì, quando proverà a preparare in un clima difficilissimo la gara interna contro il Napoli: un altro passo falso comprometterebbe definitivamente la rincorsa al sesto posto.



Anche per Pioli, come si è visto sabato sera, la società ha scelto al momento la politica del sostegno: Steven Zhang lo ha rincorso ed abbracciato prima che il tecnico salisse sul bus che lo avrebbe riportato a Milano. Un gran bel gesto, ma se non arriveranno i risultati da qui a fine campionato, per l'allenatore arriverà il momento di un altro abbraccio. Quello dell'addio.