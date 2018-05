Inter, nessun contatto con Icardi per il rinnovo

Nonostante le rassicurazioni del vicepresidente Javier Zanetti, un'improvvisa freddezza si è messa di traverso tra l'Inter e Icardi, come riferisce il nostro Marco Barzaghi. Dopo la vittoria all'Olimpico contro la Lazio, che è valsa la qualificazione alla prossima Champions League, il rinnovo del capitano nerazzurro sembrava scontato così come la sua permanenza a Milano.



Il centravanti argentino non ha però avuto più nessun contatto con la società sull'argomento e da fonti a lui vicine non pare averla presa molto bene, in quanto sperava che la dirigenza e Spalletti a parole lo blindassero un po' di più (l'unica eccezione è rappresentata, come detto, da Zanetti).



Icardi ora partirà per le vacanze, meno felice e tranquillo di settimana scorsa: allora non c'era alcun dubbio, oggi invece la conclusione di questa storia, con i numerose rumors di mercato, non è affatto scontata...