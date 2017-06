Inter nel caos contro il Crotone, Juve a Verona per scappare

Dopo lo spettacolo degli anticipi (Torino-Cagliari 5-1 e Napoli-Lazio 1-1) torna in campo la Serie A, che nella 12esima giornata presenta sfide che potrebbero già essere decisive. La Juventus ha la possibilità di sfruttare il passo falso del Napoli e allungare ancora in classifica sugli azzurri in attesa di vedere cosa farà la Roma nel posticipo dell'Olimpico contro il Bologna. L'Inter, nel bel mezzo di una delle settimane più surreali della storia nerazzurra, ospita il Crotone in ripresa e affamato di punti in un San Siro che si prospetta molto "caldo", mentre il Milan proverà a sfatare il tabù partite delle 15 (il successo manca da circa un anno) al Barbera contro un Palermo che non ha ancora fatto nemmeno un punto in casa quest'anno. Nelle altre sfide la Fiorentina va a caccia di conferme dopo il successo in Europa al Franchi contro la Samp, mentre l'altra genovese ospita l'Udinese rigenerata dalla cura Delneri. Dopo le fatiche in Europa League, il Sassuolo incerottato di Di Francesco ospita la super Atalanta di Gasperini (4 vittorie nelle ultime 5), mentre il Pescara cerca la prima vittoria sul campo all'Adriatico contro l'Empoli dal peggior attacco d'Europa.

CHIEVO-JUVENTUS h.15:00 Premium Sport 2 HD

- Juventus miglior difesa del campionato con otto reti subite e secondo attacco con 23 gol realizzati (prima la Roma a 26).

- La Juventus ha mandato in gol 10 giocatori diversi, solo la Lazio con 11 ha visto più marcatori nella propria squadra.

- Quella bianconera è la squadra di questa Serie A che segna di più nel primo tempo (10) e nei primi 15 minuti (cinque): il Chievo è invece una delle tre formazioni che deve ancora trovare il gol nel primo quarto d'ora di partita.

- Solo la Roma però ha segnato più gol del Chievo nell'ultimo di quarto d'ora di gioco: otto i capitolini, sei i veneti; ma nessuna ne ha subiti meno della Juve nel quarto d’ora finale di gara (solo uno).

- La Juventus è la squadra che è andata in vantaggio in più partite in questo campionato (10, di cui 9 poi vinte) e che è stata in svantaggio meno minuti (solo 50).

- La Juventus è la seconda squadra del campionato per numero di passaggi completati (5051, primo il Napoli con 5736).

- La squadra di Allegri ha subito meno tiri di chiunque altro in questa Serie A (83) e meno tiri nello specchio (solo 24); la Juve ha concesso solo due reti agli avversari nei primi tempi (altro record in questo campionato).

- Chievo e Juventus sono due delle tre squadre (con il Palermo) a non avere ancora incassato reti nei primi 15 minuti di gioco in questa Serie A.

- Nei secondi tempi, invece, solo la Fiorentina (quattro) ha subito meno gol del Chievo (cinque) e della Juventus (sei).

- Il Chievo è l'unica formazione in Serie A a non aver ancora colpito pali; nella Juventus, il solo Miralem Pjanic ne ha colpiti due (quattro in totale per i bianconeri).

PALERMO-MILAN h.15:00 Premium Calcio 1

- Il Milan ha vinto le ultime tre gare di Serie A giocate contro il Palermo, segnando sempre almeno due reti.

- E in particolare nelle ultime quattro trasferte al Barbera i rossoneri hanno raccolto tre vittorie e un pareggio, con 10 reti realizzate.

- Il Palermo arriva da quattro sconfitte consecutive: in Serie A non perde cinque partite di fila da marzo 2011.

- Il Palermo è l’unica squadra dei cinque maggiori campionati europei ad aver perso tutte le partite casalinghe in stagione, cinque.

- Il Milan ha vinto sei delle ultime otto partite di campionato: un pareggio e una sconfitta completano il parziale.

- Nessuna squadra ha tenuto la porta inviolata più volte del Milan (cinque) in questa Serie A.

- I rossoneri hanno trovato 13 dei 17 gol stagionali nel secondo tempo, inclusi sette degli ultimi otto.

- Il Palermo ha effettuato appena 28 tiri nello specchio finora: meno di qualsiasi altra squadra in questa Serie A.

- Appena quattro calciatori del Palermo hanno trovato il gol in questo campionato, peggio ha fatto solo l’Empoli (due): cinque degli otto gol rosanero, infatti, portano la firma di Ilija Nestorovski.

- Carlos Bacca ha segnato tre gol nelle due sfide di Serie A contro il Palermo, tra cui la sua prima doppietta nel campionato italiano.

GENOA-UDINESE h.15:00 Premium Calcio 2

- Genoa imbattuto nelle ultime cinque sfide di Serie A contro l’Udinese (2V, 3N), parziale in cui entrambe le formazioni hanno trovato la via del gol.

- L’Udinese ha vinto al Ferraris contro il Genoa solo una volta nelle ultime 12 trasferte di Serie A (3N, 8P).

- Il Genoa è ancora imbattuto in casa in questo campionato (2V, 3N) e ha tenuto la porta inviolata in tre delle ultime quattro gare casalinghe.

- I rossoblu hanno subito tre gol nell’ultima partita di campionato (vs Atalanta), tanti quanti ne avevano incassati nelle precedenti sei partite.

- Sette punti per l’Udinese nelle ultime tre giornate: i friulani ne avevano raccolto appena uno nelle precedenti cinque partite di campionato.

- Il Genoa è la squadra che ha fatto (1) e subito (1) meno gol su palla inattiva in questo campionato.

- L’Udinese ha la media di possesso palla più bassa del campionato (39.9%).

- Nessuna squadra ha perso più punti dei friulani da situazione di vantaggio in questa Serie A, 10.

- Luca Rigoni ha realizzato tre gol nelle ultime cinque sfide di Serie A giocate contro l’Udinese: a nessuna squadra ha segnato di più nel massimo campionato.

- Quattro gol nelle ultime tre presenze in campionato per Cyril Théréau: il francese non trovava la rete per tre gare di Serie A consecutive dal maggio 2013 (non ha mai segnato in quattro match di campionato di fila).

INTER-CROTONE h.18:00 Premium Sport 2 HD

- L’Inter ha perso solo uno dei 32 precedenti in Serie A contro squadre calabresi (19V, 12N), quello dell’ottobre 2000 con la Reggina, ultima gara con Marcello Lippi in panchina.

- L’Inter ha perso quattro delle ultime cinque partite di campionato, vincendo solo la gara interna con il Torino nel parziale.

- Cinque sconfitte nelle prime 11 giornate per l’Inter: ai nerazzurri era capitato solo una volta in Serie A (2011/12).

- L’Inter ha tenuto la porta inviolata solo una volta in questo campionato (vs Empoli): lo scorso anno ci era riuscita sette volte nelle prime 11 giornate.

- Domenica scorsa, contro il Chievo, il Crotone ha ottenuto la sua prima vittoria in Serie A.

- Quella contro il Chievo è stata anche la prima partita di Serie A in cui il Crotone ha segnato più di una rete e non ha concesso gol agli avversari.

- L’Inter è la squadra di questo campionato che ha recuperato più punti da situazione di svantaggio (otto), il Crotone quella che ne ha persi di più (10) dopo essersi portata avanti nel punteggio.

- Crotone (40%) e Inter (34.3%) hanno le più basse percentuali di tiri nello specchio in questo campionato.

- Il Crotone può diventare la 22ª squadra a cui Mauro Icardi ha segnato in Serie A: finora l’argentino ha trafitto 21 delle 27 avversarie affrontate.

- Diego Falcinelli ha messo lo zampino in cinque dei 10 gol stagionali del Crotone (50%): tre reti e due assist.

FIORENTINA-SAMPDORIA h.18:00 Premium Calcio 1

- La Fiorentina ha perso solo uno degli ultimi nove confronti in Serie A con la Sampdoria (4V, 4N).

- È dal settembre 2004 che la Sampdoria non espugna il Franchi in Serie A: da allora sei vittorie viola e quattro pareggi.

- I viola sono ancora imbattuti al Franchi in questo campionato ma hanno pareggiato tutte e tre le ultime gare casalinghe.

- La Sampdoria ha raccolto un solo punto nelle ultime cinque trasferte di campionato, 12 le reti subite nel parziale (2.4 di media a partita).

- La Fiorentina è l’unica squadra di questo campionato che ha subito il 100% dei gol da dentro l’area di rigore (10 su 10).

- La squadra di Paulo Sousa ha portato a casa la vittoria in tutte le quattro occasioni in cui si è trovata avanti nel punteggio in questa Serie A.

- La Sampdoria è la squadra che ha messo più volte gli avversari in fuorigioco in questa Serie A, 53.

- Tutti i cinque gol segnati da Nikola Kalinic in questo campionato sono arrivati lontano dal Franchi.

- Josip Ilicic ha trovato il gol in entrambe le sfide con la Sampdoria della passata stagione – in totale sono tre le sue reti ai blucerchiati in Serie A.

- Fabio Quagliarella, ex di turno, ha trovato il gol in due degli ultimi quattro incroci di campionato con la Fiorentina – il suo ultimo gol in Serie A al Franchi, tuttavia, risale al novembre 2007