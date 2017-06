Inter, nel 2017 confronto Thohir-Suning: Moratti attende

A fine ottobre ci sarà la prossima assemblea dei soci dell'Inter, ma non potrebbe essere ancora il momento giusto per il ritorno in società di Massimo Moratti. Grazie ai dati e all'approfondimento di Calcio&Finanza, il punto sul futuro azionariato nerazzurro prevede un momento delicato a fine 2017, dopo l'approvazione del bilancio della prossima annata. Solo in quel momento Suning ed Erick Thohir discuteranno del 31% delle quote ora in mano all'indonesiano: Moratti potrebbe rilevare la fetta della torta per rientrare alla grande, con un ruolo di garanzia, di prestigio ma con una certa operatività visto che ogni azionista che possiede più del 10% delle quote ha diritto di veto su determinati argomenti.



Con la cessione del 68,55% dell'Inter a Suning, Thohir ha realizzato una plusvalenza di oltre 32 milioni mentre Moratti ne ha guadagnati più di 15 (ma, nel corso degli anni di proprietà, ne ha spesi oltre un miliardo). Però l'ex patron per la prima volta dopo 7 anni è riuscito a distribuire dividendi con la sua azienda, la Saras, e, tornato in liquidità e considerando che ora l'Inter ha conti migliori di quando decise di lasciare a Thohir, potrebbe avere di nuovo voglia di vestire il nerazzurro non solo da tifoso.