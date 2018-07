Inter, Nainngolan ha riportato una distrazione muscolare

Radja Nainggolan, fermatosi nel corso dell'amichevole contro il Sion, ha riportato una "distrazione muscolare al retto femorale della coscia sinistra" come riferisce il sito ufficiale dell'Inter. Questo l'esito degli esami ai quali è stato sottoposto il belga ex Roma all'Istituto Clinico Humanitas di Rozzano.



Controlli anche per Yann Karamoh: i test medici hanno evidenziato una lieve distorsione al ginocchio destro. Le condizioni dei due giocatori saranno vlautate nei prossimi giorni: al momento non sono chiari i tempi di recupero, scontato che salteranno il test contro lo Zenit San Pietroburgo domani sera Pisa.



Spalletti dovrà dunque studiare altre soluzioni in mezzo al campo ma anche in avanti dove il giovane francese era stato uno dei più positivi nelle prime due uscite stagionali.