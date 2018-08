Inter, Nainggolan non sarà multato per la serata in discoteca

Una serata in discoteca, o forse solo una comparsata. Nella notte tra venerdì e sabato Radja Nainggolan è stato "paparazzato" nel locale Casa Loca di Dalmine, in provincia di Bergamo, in compagnia della moglie Claudia e di Fabrizio Corona: la domenica l'Inter avrebbe giocato col Sassuolo, ma il giocatore sapeva di non essere a disposizione per i problemi muscolari che lo stanno tenendo fuori già da qualche settimana. Così si è concesso uno svago e magari anche per questo, secondo quanto riporta il Corriere della Sera, il club ha deciso di non multarlo, non riscontrando alcun comportamento scorretto.



Il caso è montato martedì sui social network: alcuni tifosi dell'Inter (ma non tutti) hanno attaccato il giocatore che a loro modo di vedere dovrebbe condurre un stile di vita diverso per recuperare più velocemente dall'infortunio. A un ragazzo che in discoteca gli suggeriva di andare a dormire, Nainggolan ha risposto alzando il dito medio: anche il video, come la foto, ha fatto il giro del web.