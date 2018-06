Inter, Nainggolan-day: visite mediche e firma

Dopo averlo a lungo inseguito la scorsa estate, l'Inter accoglie Radja Nainggolan: il centrocampista belga classe 1988 ha sostenuto le visite mediche (prima alla clinica 'Humanitas' di Rozzano, poi idoneità sportiva al CONI) prima di recarsi in sede, dove ha incontrato Luciano Spalletti che era presente per un summit di calciomercato, per apporre la firma sul nuovo contratto.



Anche oggi bagno di folla per il Ninja, come dimostra il selfie scattato con i tifosi e pubblicato su Twitter dall'Inter, che già ieri sera aveva subito tastato con mano l'entusiasmo della tifoseria che per lui aveva preparato striscioni e intonato cori ("Che ce frega di Emre Can, noi c'abbiamo Nainggolan").

"Sono contento - le prime parole nerazzurre dell'ex Roma - Spero che i tifosi lo saranno ancora di più quando mi vedranno in campo". La trattativa che riporta l’asso belga alla corte di Spalletti ha vissuto l’accelerata decisiva negli ultimi giorni: ai giallorossi, che si sono consolati con Pastore, 24 milioni di euro più i cartellini di Zaniolo e Santon mentre il giocatore dovrebbe firmare a 4,5 milioni a stagione fino al 2022.