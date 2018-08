Inter, Nainggolan ancora out: salta la prima di campionato?

Nell'Inter che questa sera affronta al Wanda Metropolitano l'Atletico Madrid (ultimo test pre-campionato) non ci sarà Radja Nainggolan. Come ricorda il Corriere della Sera il centrocampista belga è assente dal 18 luglio a causa di una distrazione muscolare al retto fermorale della coscia sinistra rimediata nel corso dell'amichevole contro il Sion.



L'ex Roma ha saltato nell'ordine le sfide con Sheffield, Zenit, Chelsea e Lione (e di conseguenza quasi tutta la preparazione) e a questo punto potrebbe dare forfait anche nella prima di A col Sassuolo al Mapei Stadium domenica 19 agosto.



Molto probabile dunque che alle spalle di Icardi agirà Lautaro Martinez, tra i migliori in queste uscite estive, come del resto accadrà anche al cospetto dell'undici di Simeone.