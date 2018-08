Inter, Nainggolan accelera: in panchina contro il Torino

Lasciate stare divanetti, discoteche e risposte col dito sbagliato sollevato. Radja Nainggolan è pronto a far parlare di sé per quello che sa fare meglio: giocare a calcio. L'Inter, infatti, lo ritrova dopo oltre un mese: il centrocampista belga sarà convocato per la partita di domenica sera contro il Torino. Il Ninja ha lavorato parzialmente in gruppo, giocando anche la partitella, e andrà in panchina.



Poco dopo l'inizio del ritiro, Nainggolan subì una distrazione al retto femorale della coscia sinistra che l'ha costretto a restare ai box dal 20 luglio perdendo così quasi tutto il pre-campionato. Ma adesso l'infortunio è smaltito: Spalletti non ha voluto rischiare e non lo farà neppure domenica, quando il Ninja potrebbe restare comunque a guardare per 90 minuti. Ma almeno farà parte del gruppo ed è già una buona notizia dopo la sconfitta col Sassuolo.