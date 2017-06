Inter, Nagatomo sbotta: "Criticato e offeso come un criminale"

Domenica sera l'erroraccio e l'involontario assist per Callejon che ha comportato la sconfitta per 1-0 dell'Inter, nei giorni successivi gli sfottò e gli insulti via social dei cosiddetti tifosi, alla fine Nagatomo ha voluto rispondere e lo ha fatto in giapponese, attraverso Twitter. Una risposta dignitosa ma dura, inequivocabile, piena di amarezza ma anche di orgoglio.

"In Italia, se uno fa bene è elogiato come un Dio - scrive il difensore dell'Inter ai suoi follower - se fa male invece viene criticato e offeso come un criminale. Non c’è morale, non c’è rispetto. Ma sono orgoglioso di lavorare in un ambiente duro, in cui solo pochi riescono a farcela. Io sono qui da sette anni. E comunque tutto questo mi dà forza per guardare avanti e al futuro.”