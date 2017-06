Inter, Murillo: "Vincerle tutte per la Champions"

Il pareggio a Torino ha interrotto la rincorsa nerazzurra alla qualificazione in Champions League ma Jeison Murillo non depone le armi: "Noi non molliamo mai - le parole in esclusiva a Premium Sport -, pensiamo ancora di raggiungere il nostro obiettivo. Sappiamo che sarà difficile ma lavoriamo tutti i giorni per guardare avanti". Servirebbe anche un favore della Juventus contro il Napoli... "Qualsiasi risultato verrà, va bene. Se possiamo guadagnare qualche punto, ancora meglio". Ma, alla fine, conta il percorso dell'Inter: "Non possiamo fare altro che vincere tutte le partite".