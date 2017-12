Inter, Moratti sul 5 maggio: "Scudetto perso in settimana"

Nel giorno di Juventus-Inter, Massimo Moratti ricorda un'altra grande sfida tra le due squadre (quella volta a distanza): quella del 5 maggio 2002 quando i bianconeri superarono i nerazzurri all'ultima giornata vincendo lo scudetto tra le lacrime di Ronaldo e la disperazione dei tifosi interisti.



L'ex presidente è intervenuto alla presentazione del libro 'Aspettando Moratti-Vent'anni di Inter e giornalismo' di Claudio De Carli: "Non credo che quella data ci siano tutti i mali dell'Inter, come fanno in tanti. Sono circolate tante versioni e tanti retroscena ma posso dire una cosa con certezza: la partita con la Lazio fu persa durante la settimana che l'ha preceduta".



Ancora Moratti: "I giocatori più importanti erano troppo sicuri, Cuper invece si macerava con sentimenti negativi. "Perdo anche questa volta" mi diceva. Non lo diceva ai giocatori ma faccia e atteggiamento comunicavano quello. Sarebbero invece serviti equilibrio e concentrazione". L'ex patron provò a intervenire ma senza successo: "Ormai si era creato un clima sbagliato. Mi dà fastidio che si ricordi solo l'errore di Gresko, quella partita fu persa dai giocatori chiave, quelli che dovevano trascinare gli altri".



Moratti ha anche parlato dell'addio di Mourinho nel 2010: "Mi aveva detto già l'anno prima che c'era un'offerta del Real Madrid, non si possono tenere prigioniere le persone. Ma non è stata bella la modalità con la macchina di Perez fuori dal Bernabeu nel giorno della finale di Champions. Poche ore dopo si pentì e mi disse che sarebbe rimasto se io avessi voluto: ma gli dissi di fare liberamente la sua scelta e si mise a piangere".