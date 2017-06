Inter, Moratti: "Spalletti ideale, con lui teniamo testa alla Juve"

Massimo Moratti aveva confessato di preferire Maurizio Sarri per la panchina dell'Inter, ma se dovesse arrivare Luciano Spalletti, come sembra sempre più probabile, sarebbe comunque contento.



"Spalletti penso possa essere il profilo ideale per l'Inter - ha detto l'ex presidente nerazzurro a Rete Sport -: è un uomo intelligente, ha fatto esperienza e vinto all'estero, ha fatto bene alla Roma, per me starebbe bene all'Inter. Con le sue qualità e una buona gestione della società possiamo sperare di contrastare la Juve l'anno prossimo. così come Roma e Napoli hanno fatto quest'anno".



Moratti ha parlato anche di Totti: "È speciale, un campionissimo, uno che inventa calcio. Difficile pensare che possa essere la sua ultima partita. Potrebbe essere una figura alla Zanetti, lui vede il calcio da un punto di vista diverso. Allenatore come Zidane? Possibile, potrebbe fare un po' di esperienza prima. Certo, non puoi metterlo da parte".