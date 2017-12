Inter, Moratti: "Spalletti come Mourinho, lo volevo dopo il Triplete"

Massimo Moratti, finalmente, può vedere Luciano Spalletti sulla panchina dell'Inter: "Più di una volta avevo cercato di prenderlo, siamo stati molto vicini dopo il Triplete ma poi andrò allo Zenit. Entra nella testa dei giocatori come Mourinho. Non ha ancora vinto uno scudetto ed è coinvolto al 100%, se invece fosse arrivato Conte, che ha già trionfato sia in serie A che in Premier, e le cose non fossero girate sarebbe stata colpa dell'Inter e non sua".



La squadra nerazzurra vola sulle ali di Icardi: "Vero che vuole rimanere ma la clausola andrebbe alzata - le parole dell'ex patron alla Gazzetta dello Sport - perché non possiamo passare ogni estate in apprensione...". Con una coppia così, si sogna lo scudetto? "La fiducia deriva dal gioco oltre che dalla concretezza. Nel recente passato siamo partiti bene ma non ci esprimevamo così, non esisteva una base così solida e definita".



Niente dubbi sullo stadio: "Vogliamo restare a San Siro, sembra che il Milan non sappia cosa fare". Infine, sulla nuova società: "Suning ha grande rispetto delle regole ma andrà incontro alle esigenze della squadra. Thohir ha fatto prima la sua parte, ora bisogna capire la questione della presidenza: Steven Zhang sarebbe il successore ideale".