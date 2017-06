Inter, Moratti scalda il derby: "Il Milan sta meglio, ma spesso vince la sfavorita"

Il derby di Milano si avvicina e, per l'occasione, non poteva mancare il parere in merito di Massimo Moratti: "È una gara sempre affascinante. Il Milan sta meglio, ma spesso vince la squadra sfavorita. Derby cinese? Non ci penso molto, i temi sono legati a fattori sportivi e non societari". Su i possibili uomini decisivi: "Icardi è il nostro giocatore principale e se dovessimo scommettere su un marcatore è inevitabile pensare a lui, ma l'Inter ha giocatori per far male al Milan. Penso che Donnarumma sia il loro punto di forza".



L'ex patron nerazzurro, intercettato all'uscita dai suoi uffici della Saras, è soddisfatto della scelta di Pioli: "È una persona intelligente e riesce a far giocare bene le sue squadre. Solitamente il cambio di allenatore porta fortuna. La Champions League è un traguardo che si può ancora raggiungere, la squadra e il tecnico dovranno provarci anche se non sarà facile". Infine, sui ricordi più belli legati al derby durante la sua presidenza: "Il primo mi è piaciuto molto, eravamo sfavoriti, ma alla fine abbiamo vinto. Poi quello dell'arrivo di Sneijder il giorno prima. I derby sono tutti interessanti, belli e pieni di pathos, sarà così anche domenica".