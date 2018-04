Inter, Moratti: "Ronaldo ha detto quello che ha visto, io tifo Napoli"

L'Inter compie 110 anni e Massimo Moratti, che ha scritto la storia del club nei suoi anni di presidenza, ha presenziato alla presentazione del libro "Inter 110 - Noi siamo fratelli del Mondo", tornando anche sulle dichiarazioni di Ronaldo e sul suo attacco al sistema "corrotto".



"Ronaldo ieri è stato molto bravo, affettuoso e sinceramente commosso. Su Calciopoli non ha detto nulla di scandaloso, lui è uno straniero che guarda da fuori e ha visto quel che era, la nostra storia è sempre stata differente da quella degli altri. Inter-Napoli? Per lo scudetto tifo ovviamente Napoli, ma la Juve è molto solida, sta facendo bene e ha grandi meriti. Detto ciò, non mi auguro certo una vittoria del Napoli domani: cominciamo a far andare bene l'Inter, poi il resto si vedrà"



"Suning è coinvolta, vuole fare bene all'Inter e dobbiamo aiutarli molto noi. La passione nasce quando ti innamori ma non si può mai sapere quando ci si innamora. Questa passione bisogna farla crescere anche in loro volendogli bene e mettendoli in condizione anche di poter fare degli errori. Io da proprietario mi sentivo responsabile della sofferenza dei tifosi. Oggi abbiamo una differenza grossa, è una proprietà straniera e in Italia non siamo abituati. L'Inter non è né una squadra di calcio, né una distrazione, è un significato della vita vera che io trovato direttamente da ragazzo grazie ad un padre meraviglioso. L'Inter è una donna affascinante, difficile e viziata".