Inter, Moratti: "Pioli esonerato? Ovvio, serviva da esempio"

Massimo Moratti esce fuori dal coro: mentre la Curva Nord sta con Stefano Pioli ("Unico attore in una società di comparse"), l'ex patron difende la scelta della società di esonerare l'allenatore a tre giornate dalla fine, decisione che si è rivelata comunque infruttuosa vista la sconfitta dei nerazzurri col Sassuolo.



"In questo momento siamo tutti delusi - ha detto Moratti a margine del Candido Day, evento organizzato dalla Gazzetta dello Sport - però bisogna saper guardare lontano la cosa. C'è poco da commentare, è un problema psicologico. In questi casi c'è soltanto da capire dove c'è una luce e convincere in campo senza pensare troppo al futuro, ma lavorando per fare meglio. Questi nuovi azionisti stanno tentando di costruire qualcosa, ma non hanno avuto fortuna in questo momento. Il gruppo e le persone sono molto serie. Bisogna dargli fiducia. L'arrivo di Walter Sabatini? Non lo so, va valutato".



"L'esonero di Pioli l'ho trovato abbastanza normale. Era inutile anche una permanenza, è una decisione presa per non dare neanche l'esempio che un allenatore che non vince da sette partite rimane lì comunque. L'ho trovata una decisione abbastanza ovvia, pur rispettando Pioli, e anche per avere un'idea di cosa sono i giocatori al di là dell'allenatore. Antonio Conte o Diego Simeone? Non mi auspico un bel niente"