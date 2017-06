Inter, Moratti: "Non torno in società con Tronchetti Provera"

La partita intorno all'Inter e alla sua composizione societaria non è finita con l'ingresso di Suning. Massimo Moratti e Marco Tronchetti Provera starebbero pensando di rientrare nel club rilevando il 31% ora in mano ad Erick Thohir per poi proporre ai cinesi la gestione commerciale e tenendo in mano quella tecnico-sportiva.



Il piano, raccontato da Repubblica, parte dal presupposto secondo il quale Thohir entro fine anno (o al più tardi entro la prossima primavera) metterà in vendita le sue quote nell'Inter: Moratti e Tronchetti sarebbero pronti a rilevarle per rientrare nell'azionariato nerazzurro. I due, amici da tempo, preoccupati per la gestione manageriale della società avrebbero fatto questa proposta a Suning: "Noi ci occupiamo della parte tecnico-sportiva, voi della parte manageriale-economica compresa l'espansione del marchio in Oriente".



I pezzi del puzzle sembrano quindi comporsi, visto che lo stesso gruppo cinese ha già proposto a Moratti di tornare presidente: l'ex patron, proprio a Premium Sport, aveva dichiarato "di non sapere cosa rispondere".

MORATTI: "PER ORA ESCLUDO QUESTO PIANO"

In giornata Massimo Moratti ha smentito tutto, non esiste al momento un piano per tornare all'Inter: "Ho letto anche io questa notizia, ma non capisco perché si parli di questo possibile scenario: lo escludo" le parole rilasciate a Tuttomercatoweb. L'ex patron ha poi ribadito la chiusura: "Mi dispiace deluderli, ma voglio smentire quanto è stato detto: non è nei miei progetti un ritorno imminente all'Inter". Ma, a domanda sulla possibilità che ciò avvenga in futuro ha risposto senza chiudere le porte: "Vedremo, questo non si può mai sapere".

PIRELLI: "NESSUN INTERESSE A QUOTE INTER"

Un portavoce di Pirelli, interpellato dall'ANSA, ha smentito che ci sia un'interesse della sua società o del suo vicepresidente esecutivo e a Marco Tronchetti Provera ad acquisire quote del'Inter.