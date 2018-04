Inter, Moratti: "Nerazzurri obbligati a fare bene con la Juve"

Massimo Moratti presenta il derby d'Italia in programma domani sera a San Siro, che registrerà il record d'incasso. ''Inter e Juventus sono due squadre che hanno tante motivazioni per vincere, l'Inter è obbligata a fare bene. Ma nessuna delle due è favorita'', le parole dell'ex presidente nerazzurro a Rai Sport.



Spalletti spera nella vena realizzativa del suo numero 9 per battere i bianconeri al Meazza: ''Icardi potrebbe essere l'uomo decisivo? Di solito contro la Juventus è lui, speriamo''. L'attaccante argentino elle 10 partite giocate in Serie A contro la Vecchia Signora ha segnato 7 reti, fornendo anche due assist: Buffon è avvisato...