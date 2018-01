Inter, Moratti: "La squadra ha smesso di giocare, forse problemi di spogliatoio"

In casa Inter la vittoria manca da quasi due mesi, l'ex presidente Massimo Moratti prova a darsi una spiegazione: "Negli anni è accaduto più volte ma con modalità diverse. Con Stramaccioni colpa degli infortuni, più similitudini tra Mancini e Spalletti: a un certo punto smettono di giocare perdendo continuità, non deve accadere. Problemi di spogliatoio? Non so se sia così semplice, probabilmente sì" le parole raccolte da Calciomercato.com.



Moratti mette un attimo da parte Pastore: "Più che un nuovo acquisto vorrei una reazione da chi c'è già, la squadra è forte. Sembra un problema di condizione fisica ma manca pure personalità, a volte bisogna osare la giocare". Non manca una puntura a Spalletti: "Deve trovare il modo di rimettere le cose a posto, lo pagano per questo".



Icardi sollevato da responsabilità: "È orgoglioso di essere il capitano dell'Inter, a conti fatti è colui che ha fatto di più per questa squadra". Infine, così Moratti su Skriniar e Cancelo: "Il primo ha impressionato tutti, il secondo sta venendo fuori bene".