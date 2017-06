Inter, Moratti in esclusiva: "Simeone ha tempo, lasciamo tranquillo De Boer"

"C'è un po' di nostalgia, soprattutto nel rapporto con i tifosi: Suning mi ha già chiesto di tornare presidente, non so cosa rispondere...". Massimo Moratti ha sempre l'Inter nel cuore, anche se si dice rasserenato dall'avvento del gruppo cinese: "Thohir ha fatto bene in un momento difficile ma forse il giocattolo era più grande di lui - le parole in esclusiva a Premium Sport -. La nuova proprietà mi tranquillizza, è partita forte".



Nonostante gli alti e bassi nerazzurri, Moratti continua a chiedere pazienza per de Boer: "Hanno fatto bene a tenerlo dopo le prime difficoltà, non potevano certo fare come me che esoneravo subito... (ride, ndr). E' bravo, ha carattere, lasciamogli tempo. E non parliamo già di Simeone: è interista, c'è il ritorno a Milano nel suo destino ma è giovane e avrà tempo per venire sulla panchina dell'Inter".