Inter, Moratti: "Icardi-Higuain? Se Mauro te lo portano via..."

Icardi alla Juve, Higuain all'Inter: dopo le parole di Antonello, che non ha smentito un'ipotesi che sembrava fantamercato, ecco quelle di Massimo Moratti che in un certo senso "avalla" l'operazione.



"Icardi è un giocatore in costante crescita e il suo vero potenziale non lo conosciamo ancora - ha detto l'ex patron nerazzurro a "FcInterNews" -. Di conseguenza c'è molta curiosità verso quel che ancora può diventare, certamente più forte di quanto non lo sia già. Sarebbe un peccato liberarsene. Dall'altra parte c'è Higuain che certamente è un giocatore di grande esperienza e ha dimostrato di essere determinante sia al Napoli che ora alla Juventus e potrebbe esserlo per tutti. C'è una differenza di età della quale bisogna tener conto, ma sembra che nell'offerta che hanno avanzato, i bianconeri abbiano considerato tutto. Non è un'offerta da dimenticare ma al tempo stesso serve ragionare sul fatto che, forse, per noi, Icardi è indispensabile"



"Bisogna essere responsabili dell'Inter per prendere questo tipo di decisione. Io posso parlare da tifoso e in questo momento da appassionato nerazzurro vorrei che Icardi rimanesse. È chiaro che davanti alla paura, o alla certezza, che te lo portino via grazie all'attivazione della clausola, lo scambio con Higuain potrebbe essere un'operazione da tenere in considerazione, senza dubbio. Ma c'è ancora modo di trattare con Icardi, quindi magari si riesce a trattenerlo comunque. Il Chelsea? Loro se te lo vogliono portar via, te lo portan via".