Inter, Moratti: "Guido Rossi? Io l'unico a non chiamarlo nel 2006"

Massimo Moratti ha ricordato Guido Rossi, il commissario straordinario della Figc nel 2006 scomparso lunedì a 86 anni: ecco alcuni stralci dell'interista rilasciata dall'ex patron dell'Inter al Corriere della Sera.



"Durante il periodo Calciopoli non ci siamo mai sentiti. Chiamavano Guido quando c'erano situazioni difficili e con la Nazionale prese una decisione coraggiosa: mandò Lippi in Germania e vinse uno storico Mondiale".



"Il nostro rapporto di amicizia era fatto anche di rispetto. Attorno a lui c’erano persone di legge, in Federazione aveva chiamato Ruperto e Borrelli... Quando lasciò la presidenza mi disse: lo sai che sei stato l’unico presidente che non mi ha mai chiamato. Non l'ho chiamato nemmeno per un consiglio. Niente, ripeto. Quando assegnò lo scudetto a tavolino all'Inter e mandò in Serie B la Juventus, penalizzando il Milan, in quel periodo non ci siamo mai sentiti".



"Aveva una grande onestà intellettuale e il nostro rapporto di amicizia era fatto di rispetto. Aveva un’intelligenza creativa, era capace di essere concreto e visionario. Sapeva risolvere i problemi e dire sempre cose intelligenti".