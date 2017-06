Inter, Moratti: "Elkann? Ci vuole il silenzio intelligente di Zhang..."

Massimo Moratti, intercettato dal nostro Marco Barzaghi ha replicato così alle parole di John Elkann ("Anche se dovrebbe essere abituata, l'Inter non sa perdere"): "In questo caso ci vuole la saggezza di Zhang, il silenzio intelligente di Zhang".



L'ex presidente nerazzurro in merito alle decisioni del Giudice Sportivo ha espresso un laconico "Lasciamo perdere". Una risposta lapidaria ma che fa ben capire il disappunto per le squalifiche di Icardi e Perisic oltre alla direzione arbitrale di Rizzoli.