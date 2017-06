Inter, Moratti: "Contro l'Hapoel sembrava un allenamento"

Anche Massimo Moratti si inserisce nel fuoco incrociato di pareri sull'operato di Frank de Boer sulla panchina dell'Inter. Ospite di Fuoricinema a Milano, l'ex presidente giudica l'olandese "ingiudicabile. Ha il calcio addosso ma è finito in una pentola bollente ed era difficile non scottarsi". Duro il giudizio sulla sconfitta in Europa League: "Contro l'Hapoel un ko non da poco, sembrava che i giocatori si stessero allenando: un allenamento serio ma pur sempre un allenamento".



Infine, un parere su Inter-Juventus: "Mi aspetto più entusiasmo nella squadra, uno spirito diverso e un'incoscienza positiva. A loro toglierei Dybala, Higuain è troppo scontato. Uomo per uomo, comunque, siamo come la Juve".