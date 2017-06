Inter, Moratti con Zhang e Thohir a pranzo: "Faranno un gran colpo..."

L'Inter e Messi. Una suggestione, magari una possibilità. Di sicuro un sogno. Massimo Moratti, ex patron, era a pranzo con Steven Zhang ed Erick Thohir e con loro ha parlato del gran futuro che aspetta i nerazzurri: "Mi hanno gentilmente invitato - spiega Moratti - Non ho mai sentito citare Messi, ma può darsi che si stia organizzando un grande colpo per il futuro. Suning sta facendo molto bene. C'è un clima sereno in società che si riflette anche sulla squadra. Stefano Pioli è un ottimo allenatore e i risultati lo dimostrano. L'Inter sta attraversando un momento positivo che fa ben sperare. Champions? Dobbiamo pensare partita per partita. Poi vedremo dove si arriverà. Sembra antipatico continuare a dirlo ma è la cosa giusta da fare".



A proposito di Messi, è noto che a Barcellona si stanno preoccupando per le frizioni relative al rinnovo. Oggi, però, L'Equipe si diceva certo al 95% che Leo continuerà la sua carriera in blaugrana, dando l'altro 5% di chance un po' ai nerazzurri, un po' al Psg: "Occhio alla superpotenza Inter", si legge sul quotidiano francese. Il papà del giocatore, che li fa anche da agente, ha invece rassicurato i tifosi catalani: "Non c'è pericolo che vada via". Ma quelle possono essere anche frasi di circostanza... L'Inter può sfruttare l'amicizia di Messi con Zanetti e realizzare così il vecchio sogno di Moratti che per Messi, in passato, ci aveva già provato senza risultato...