Inter, Moratti: "Con Pioli saremo l'anti-Juve"

L'anno prossimo sarà quello della rinascita nerazzurra, ne è convinto Massimo Moratti. L'ex presidente tifa per evitare ribaltoni in panchina e crede nel progetto dell'Inter: "Suning è il vero grande acquisto, parliamo di un gruppo con grandissime potenzialità anche se la strada non è priva di ostacoli. Mi piace Conte ma non credo sia il caso di cambiare ancora una volta allenatore, l'anno prossimo ci sono le potenzialità per diventare l'anti-Juventus".



Moratti, nell'intervista a Tuttomercatoweb, parla anche del momento nerazzurro: "Non ho visto il ko contro la Samp ma i media non sono stati buoni con squadra e Pioli, prima di quella partita i toni erano positivi mentre da lunedì sera è cambiato tutto". Niente terzo posto, quindi: "Quando è arrivato Pioli la situazione era già complicata, sarebbe stato un vero e proprio miracolo qualificarsi alla Champions. Ma il mio giudizio sul suo operato rimane positivo, qualche alto e basso ci può stare vedendo quello che arriva dall'esterno".