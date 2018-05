Inter, Moratti: "Con la Juve ritorno al passato, noi vittime di situazioni strane"

Massimo Moratti interviene a gamba tesa sull'ultimo Inter-Juve che ha scatenato tante polemiche per l'arbitraggio di Orsato. "Per tanti interisti è stato un ritorno al passato, di colpo ti sei risentito coinvolto in pieno nella storia di una volta, che non finisce mai. Nel fatto di essere vittima di situazioni strane. Partite come quella di sabato ti fanno essere ancora più interista" sottolinea l'ex presidente nerazzurro nel corso di un incontro all'Istituto nazionale dei tumori di Milano.



Non manca una frecciata a Spalletti: "È stato eroico mantenere la gara in quel modo fino all’85’ e quindi forse si poteva riuscire a farlo per altri 5'. Senza i cambiamenti che abbiamo fatto alla fine l’avremmo portata a casa"



"Ho vissuto con molta ansia la sfida. Il fallo di Pjanic - prosegue Moratti - faceva parte di quella guerra che c'era in campo, mi sembrava che ogni momento fosse quello buono perché accadesse qualcosa di nuovo. Poi c'è stato un altro fallo su Cancelo. Ci sono molte cose che non quadrano. Non prenderei quello che è successo nel 1998 come termine di paragone rispetto a sabato scorso. Posso dire che ho visto di nuovo le immagino di allora e non capisco come Ceccarini abbia potuto dire che era fallo di Ronaldo".



Il discorso si sposta infine sulla VAR: "Giustissima la sua introduzione, si è visto nelle sfide di Champions quanto manchi. Con tutto questo dietro il VAR c'è una persona e quindi anche quella può non vedere nella stessa maniera di qualcun altro".