Inter, Moratti: "Ci eravamo illusi. C'è un po' di delusione"

Massimo Moratti dice la sua sul momento no dell'Inter. "C'è un po' di delusione perché ci eravamo illusi in precedenza. Ma l'illusione derivava da fatti reali, la squadra giocava bene e aveva fatto punti. Ci rimane male perché eri pieno di speranze, e il brutto è che non è la prima volta che capita all'Inter" sottolinea l'ex presidente nerazzurro a Rai Sport.



"La soluzione? Tocca all'allenatore e al suo staff trovare quella base da cui ripartire - prosegue Moratti - ai tifosi basterebbe vedere ripartire la squadra senza quella lentezza e quella prudenza eccessiva di tanti giocatori che si trincerano a una maggiore prudenza per evitare di diventare colpevoli. Quindi diciamo che i nuovi giocatori, penso a Rafinha e Karamoh, quelli che hanno tanta voglia di esprimersi, debbano aiutare gli altri a dare di più".



Spazio poi a un giudizio sulla proprietà: "E' cinese, quindi lontana, poi possono migliorare la comunicazione. Io stimo Zhang, prima di tutto ha imparato a soffrire come un matto, quindi è una cosa che fa crescere la passione nei confronti della squadra. Credo che abbia in mente cose giuste. Un mio ritorno? Io non permetterei mai di disturbare la famiglia Zhang perché ha dei programmi buoni per l'Inter. Vediamo se li realizzano e come".