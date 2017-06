Inter: mistero Gabigol, lo spogliatoio nerazzurro: "Va protetto"

Tra i tanti compiti che Stefano Pioli si troverà di fronte all'Inter, c'è anche quello di rilanciare Gabriel Barbosa. Per ora di Gabigol non c'è quasi traccia nei tabellini nerazzurri, Vecchi contro il Crotone ha addirittura fatto scaldare il "dimenticato" Biabiany al posto del brasiliano. De Boer diceva sempre che Gabigol aveva bisogno di ambientarsi nel calcio italiano, stesso pensiero espresso da Miranda domenica sera: " E' un grande giocatore, arrivare in Europa dal Brasile porta sempre difficoltà, ha bisogno di tempo ma ha talento".



Ai giornalisti brasiliani, Gabigol ha solo detto "Non posso parlare" ma un compagno di spogliatoio (che ha chiesto di rimanere anonimo) avrebbe detto a Globoesporte: "Penso sia giusto che non venga schierato in questo difficile momento difficile, rischierebbe di essere bruciato. E' un bene che venga protetto. Con il nuovo allenatore, e se i risultati miglioreranno, avrà più spazio".