Inter, Miranda: "Stanco di non vincere, pensiamo in grande"

Miranda parla da leader e probabilmente dovrà vestire questi panni, da giocatore esperto qual è, nella prossima stagione dell'Inter, attesa al rilancio. Ecco le sue principali dichiarazioni rilasciate nel primo giorno di lavoro di nerazzurri a Riscone di Brunico.



"Spalletti è un bravo allenatore che vuole vincere e speriamo che questo sia l’anno dove poter pensare in grande. Il mister ha parlato con tutti, ci ha dimostrato la sua voglia di vincere. Ci ha fatto vedere che è contento di essere qui. La squadra vuole dimenticare l’ultima stagione? Sì, anche io sono stanco di non vincere e dell’ultima stagione disputata. Voglio tornare a trionfare e spero che quest’anno si possa vincere qualcosa".



"Distratti dalle voci di mercato? No, l’importante è che chi rimane all’Inter lo faccia con la voglia di vincere. Siamo una grande squadra che deve tornare a essere grande. L’obiettivo primario è tornare in Champions: dobbiamo pensare in grande. Marquinhos e Douglas Costa farebbero bene all’Inter? Sono miei compagni in nazionale e come tutti i brasiliani sono dei giocatori importanti. Possono giocare in qualsiasi squadra del mondo. Il mio obiettivo personale? Vincere con questa maglia”.