Inter, Miranda: "Sono il miglior difensore della serie A"

Dopo un positivo primo anno e un secondo deludente (come quello di tutta la squadra), Joao Miranda ha ritrovato un rendimento di alto livello grazie all'organizzazione tattica data all'Inter da Luciano Spalletti e all'immediato feeling con Milan Skriniar. Anche per questo non ha paura di peccare di falsa modestia: "Sono sincero: per l'esperienza e tutto il resto mi ritengo il miglior difensore della serie A" le parole a Inter TV.



Il brasiliano parla di Spalletti: "Un bravo allenatore, mi piace che voglia sempre vincere visto che è quello in cui credo anche io". È la settimana che porterà aò big match contro la Juventus: "Sono concentrato sulla prossima partita, non penso mai ai match passati. Se però ne devo ricordare uno dico il 3-2 al Milan dell'andata, è sempre bello vincere un derby". Così su Rafinha: "Si trova bene, all'inizio non era abituato ad allenarsi come succede in Italia. Ha ancora tanto tempo per dimostrare il suo valore, è davvero bravo".



Si passa quindi all'argomento Brasile: "Penso sarà il mio ultimo Mondiale e per noi conta solo vincere, è quello l'unico obiettivo. Abbiamo la forza e le qualità necessarie per trionfare in Russia".