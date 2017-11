Inter, Miranda: "Scudetto? Proviamo. Spalletti ha cambiato tutto"

Giornata social per Joao Miranda che ha risposto alle domande dei tifosi dell'Inter sulla pagina Facebook nerazzurra: "L'obiettivo principale è tornare in Champions League ma credo che potremo lottare per lo scudetto. L'importante è rimanere in alto, al momento giusto ci penseremo. Rimango convinto della scelta di venire qui ma ora dobbiamo riportare la squadra tra le prime e giocare stabilmente la Champions".



Il brasiliano parla così di Skriniar: "Molto bravo, facile giocare al suo fianco. Ma il difensore più forte della serie A sono io! (ride, ndr)". Miranda rivela cosa è cambiato con l'arrivo di Spalletti: "Tantissimo, ha portato mentalità e lavoro. Soprattutto il secondo, pretende tanto da noi. Ora siamo più organizzati. Anche l'anno scorso volevamo fare bene ma non girava, il mister ha fatto bene a cambiare tante cose".



Parere lusinghiero su due giovani compagni: "Dalbert è fortissimo, paga l'arrivo in un nuovo campionato ma farà bene. Anche Karamoh potrà presto mostrare le sue qualità". Infine, sul contratto in scadenza a giugno: "Penso a fare il meglio per far vincere la squadra. Non so se starò un anno in più o in meno ma conta dare il massimo".