Inter, Miranda salta il Genoa

Sabato a Marassi tocca di nuovo a Lisandro Lopez. L'Inter, infatti, perde Miranda: gli esami clinici e strumentali effettuati in mattinata dal difensore brasiliano all'Istituto Humanitas di Rozzano hanno evidenziato un'elongazione degli adduttori della coscia sinistra. Il giocatore - come si legge sul comunicato - farà lavoro personalizzato e le sue condizioni saranno rivalutate nei prossimi giorni.



A far coppia con Skriniar, dunque, sarà ancora una volta l'argentino, come nel secondo tempo contro il Bologna, mentre Spalletti spera di avere di nuovo Mauro Icardi, bloccato da un problema molto simile a quello di Miranda prima della sfida col Crotone. Non è da escludere nemmeno l'impiego dal primo minuto di Rafinha, in gran crescita.