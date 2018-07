Inter, Miranda: "Ronaldo il più forte del mondo. È un bene per la Serie A"

Joao Miranda 'accoglie' Cristiano Ronaldo. "Per me è un vecchia conoscenza (si sono affrontati in Liga quando il brasiliano vestiva la maglia dell'Atletico ndr), è il miglior giocatore del mondo in questo momento. Il suo arrivo farà sì che il campionato italiano possa crescere e farà giocare meglio anche gli altri, è un bene per la Serie A" spiega il difensore dell'Inter, non preoccupato dall'approdo del Pallone d'Oro alla Juventus.



Nel corso dell'intervista a Globo Esporte il centrale si sofferma anche sui Mondiali che hanno visto il Brasile eliminato dal Belgio ai quarti di finale: "Non vincono sempre le favorite, a volte anche le altre Nazionali possono avere delle possibilità. Nel calcio non vince sempre il migliore, il bello è quello".