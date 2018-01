Inter, Miranda rinuncia alle ferie per rientrare con la Roma

Luciano Spalletti apprezzerà e con lui tutti i tifosi dell'Inter. Joao Miranda ha rinunciato alle vacanze: durante la sosta, infatti, il difensore brasiliano resterà a Milano per proseguire la riabilitazione alla Pinetina cominciata più o meno a Natale, in seguito alla lesione di primo grado al polpaccio destro rimediata contro il Sassuolo.



L'emergenza in difesa "costringe" il giocatore agli straordinari: con lui si è fatto male contemporaneamente D'Ambrosio (che ne avrà fino a febbraio), Ranocchia quasi certamente dovrà saltare la Roma per problemi agli addominali, il baby Vanheusden è fuori da inizio stagione. Così l'Inter si ritrova col solo Skriniar come centrale di ruolo e il recupero di Miranda per lo scontro diretto è fondamentale.