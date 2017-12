Inter, Miranda e D'Ambrosio out contro Milan e Lazio

Dopo le due sconfitte consecutive in campionato, altre due cattive notizie per Luciano Spalletti (che, a dire il vero, sembrava aver capito tutto già dopo Sassuolo): Joao Miranda e Danilo D'Ambrosio salteranno il derby di coppa Italia contro il Milan e, a meno di miracoli, anche l'ultima di campionato del 2017 contro la Lazio.



Per il terzino "lesione di primo grado al legamento collaterale mediale della gamba sinistra", per il centrale "lesione di primo grado al soleo della gamba destra". Il club nerazzurro parla di tempi di recupero da valutare ma per problemi come quelli di D'Ambrosio solitamente ci vuole un mese e mezzo, Miranda potrebbe invece rientrare in Inter-Roma del 21 gennaio.



Spalletti potrebbe quindi rilanciare Ranocchia al fianco di Skriniar mentre sull'esterno destro, oltre a Nagatomo e Santon, c'è pure l'opzione Cancelo così come visto a Reggio Emilia.