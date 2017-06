Inter, Milito consiglia Icardi: "Mai mettersi contro i tifosi"

Tanti tifosi dell'Inter vedono Mauro Icardi come l'erede di Diego Milito e proprio l'ex attaccante nerazzurro ha voluto dare qualche consiglio all'attuale capitano interista: "Ho sempre detto che è un buon giocatore, con grandi margini di miglioramento. I giocatori vanno giudicati per quello che fanno in campo ma ogni atleta dovrebbe stare attento all'immagine del club. Io ho sempre tenuto un profilo basso, non bisogna mai andare contro i tifosi: con l'autobiografia non ha fatto la scelta migliore".



Parole pesanti, quelle del Principe, che a Repubblica poi ha parlato della situazione attuale dell'Inter: "Leonardo avrebbe avuto le qualità per gestire lo spogliatoio e le relazioni con la dirigenza in un momento così delicato. De Boer era bravo, come lo era Mancini: ma ogni ciclo ha bisogno dei suoi tempi. Se ne esce solo stando uniti"



Infine, su un ritorno in società, l'argentino non chiude le porte: "Sono sempre in contatto con Javier e con l’Inter, club che amo. Oggi non è fattibile ma tutto è possibile nel calcio".