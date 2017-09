Inter-Milan, restano solo 2 mila biglietti

Tre vittorie consecutive l'Inter, la rivoluzione estiva del Milan che, sconfitta con la Lazio a parte, ha già fatto vedere i suoi frutti: l'entusiasmo cresce tra i tifosi delle due squadre milanesi e allora non deve sorprendere più di tanto che ad un mese dal derby siamo già vicini al tutto esaurito. Quasi un record, insomma: restano solo duemila biglietti a disposizione per la partitissima di domenica 15 ottobre, big match dell'ottava giornata di campionato alla ripresa della sosta.



L'Inter ha anticipato la vendita e ormai non ci sono quasi più posti, a meno che non si intenda spendere un po' di soldi in più per i tagliandi corporate hospitality: l'idea, al momento, è che ne valga la pena, anche in termini di spettacolo visto il salto fatto dalle due squadre in termini di qualità individuale e di gioco collettivo. Tra un mese esatto, alle ore 20.45, quasi certamente si assisterà a un grande evento.