Inter-Milan, record di incassi in Serie A: 4,2 milioni di euro

L'annuncio dell'Inter dà i crismi dell'ufficialità a un primato che era già nell'aria: il derby a mezzogiorno ha regalato 4,2 milioni di incassi, è il nuovo record della Serie A. L'orario non ha scoraggiato nessuno, anzi: il bel tempo di questi giorni e l'aria di festa per l'avvicinamento della Pasqua ha portato i tifosi a polverizzare i biglietti in pochissimo tempo. San Siro sarà pieno e sarà uno spettacolo.



Un bel biglietto da visita, dunque, per i nuovi proprietari del Milan e comunque anche per Suning: il primo "derby cinese" suscita grande entusiasmo, sebbene sul campo si affrontino soltanto la sesta e la settima classificata del campionato. La partita, tra l'altro, sarà trasmessa contemporaneamente da 39 emittenti collegate (tra cui anche Premium Sport, ovviamente): la guarderanno 862 milioni di spettatori. E quando il calcio avrà una diffusione ancora maggiore in Cina, questo numero sarà destinato ad aumentare.