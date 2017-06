Inter-Milan ma non solo: altri due 'derby cinesi' in Europa

Con il passaggio di proprietà concretizzatosi nella giornata odierna, il derby di sabato tra Inter e Milan sarà il primo (di una lunga serie con ogni probabilità) derby 'cinese' con Suning da una parte e Li Yonghong dall'altra.



Quella di Milano non è però l'unica stracittadina in salsa orientale in Europa. In Inghilterra ci sono infatti altri due derby completamente 'dagli occhi a mandorla'. Si tratta nello specifico di Birmigham-Aston Villa (championship) e West Bromwich Albion-Wolverhampton (Black Country Derby) che non può però andare in scena al momento perché i Baggies militano in Premier League mentre i Wolves nella Football League Championship (seconda divisione inglese).



Curiosità nella curiosità: tutte le quattro squadre sono finite in mani cinesi in diverse fasi del 2016. Il presidente del Birmingham è Carson Yeung e quello dell'Aston Villa Tony Jiantong Xia. Guochuan Lai detiene il West Bromwich Albion e infine il Wolverhampton è guidato dalla compagnia Fosun International.