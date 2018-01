Inter-Milan, gelo su San Siro

Il botta e risposta tra il Milan e il sindaco di Milano Sala si inserisce all'interno di un discorso più ampio che rigurada San Siro: secondo Milano Finanza, infatti, il club rossonero avrebbe manifestato l'intenzione di recedere dai contratti con Inter e M-I Stadio srl a partire dal prossimo 30 giugno.



I contratti in questione riguardano la gestione operativa dello stadio per garantire l'adempimento della convenzione sottoscritta dai due club e il comune di Milano il primo luglio del 2000, oltre alla messa a disposizione di spazi interni ed esterni al Giuseppe Mezza concesso in uso alle società.



Una volta conosciuta la volontà del Milan, l'Inter si sarebbe risentita: l'ad Antonello si sarebbe detto preoccupato per l'operatività di M-I Stadio srl in attesa che si decida un progetto alternativo e per questo avrebbe invitato le parti a organizzare un incontro per non incorrere in difficoltà nella gestione operativo di San Siro.